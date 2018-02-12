МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Минские соглашения следует рассматривать как принципиальный способ решения конфликта в Донбассе, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

Комплекс мер по выполнению соглашений по урегулированию на Украине был подписан в Минске 12 февраля 2015 года.

"К минским соглашениям надо относиться как к принципиальному способу решения конфликта на востоке Украины. То есть, так же как в случае с Декларацией прав человека или с Десятью заповедями, или с Моральным кодексом строителей коммунизма, мы далеки от надежд на то, что каждый и все вместе способны выдержать и выполнить все имеющиеся в этих документах принципиальные положения. Но мы должны стремиться к этому, и в этом смысл того, что человечество в течение тысяч лет придерживается, не ставя вопрос о денонсации, и Десяти заповедей, и Декларации прав человека, и так далее", — сказал Затулин.

По его словам, он не разделяет скептическое отношение к соглашениям. "Сейчас модно выражать скептицизм по поводу минских соглашений, их осуществимости и тому подобных вещей. В оправдание я хочу заметить, что ни одно соглашение не может быть выполнено при стойком нежелании одной из сторон, по крайней мере, и при невзыскательном отношении других сторон к тому, чтобы были подтверждены обязательства в рамках этих минских соглашений. Я имею в виду позицию Украины и стран Запада", — констатировал депутат.

Он также напомнил, почему Киев пошёл на подписание соглашений. "Минские соглашения сегодня не выполнены, это очевидно. Выполнена только первая, наиболее острая ситуационная часть. То есть для Украины в тот момент было важно, чтобы минские соглашения спасли её от тяжёлого военного поражения, дали возможность ей выйти из тупика, из окружения под Дебальцево", — сказал Затулин.

Парламентарий подчеркнул, что в выполнении соглашений важную роль играет очерёдность. "Очерёдность их выполнения прямо соотносится с их смыслом. То есть решить вопрос, например, о передаче контроля над российско-украинской границей с украинской стороны Вооружённым силам Украины раньше, чем решены все другие вопросы, означает создать предпосылку для массовых репрессий, зачистки территории и отказа от выполнения своих обещаний, которые связаны с особым статусом Донбасса, амнистией и так далее", — отметил первый замглавы комитета.

Он также полагает, что соглашения по-прежнему не потеряли своей актуальности. "Писать эпитафию минским соглашениям я не собираюсь. Я считаю, что они пребудут вечно, ибо позиция РФ здесь не должна меняться. Это было бы для России и для тех, кто верит в Россию и фактически выступил против госпереворота, это было бы контрпродуктивно", — резюмировал Константин Затулин.