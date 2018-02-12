В Палестине рассказали о контактах с США

РАМАЛЛАХ, 12 фев — РИА Новости. Палестина продолжает контакты с США, но они исключают политический диалог после американского признания Иерусалима столицей Израиля, сообщил в интервью РИА Новости советник президента Палестины по международным отношениям и внешнеполитическим вопросам Набиль Шаас.

На декабрьскую декларацию президента США Дональда Трампа , проигнорировавшего их претензии на восточную часть города, палестинцы отреагировали массовыми протестами и отказом от единоличного американского посредничества в мирном процессе с Израилем. В ответ они получили упреки Белого дома в "неблагодарности" и частично реализованные угрозы сократить финансовую помощь.

"Контакты есть, но они носят очень ограниченный характер. В конце концов в Вашингтоне у нас дипломатическая миссия. Американцы угрожали ее закрыть, но не закрыли. Она пока работает. Потом, главной задачей американского консула в Иерусалиме остается представлять Америку в отношениях с палестинцами, потому что связи Америки с Израилем все еще идут через посольство в Тель-Авиве", — сказал собеседник агентства.

"Но у нас нет политического диалога. Есть разные вопросы, визы, торговля, многие другие аспекты, по которым взаимодействие продолжается. Мы не рвали отношений с Соединенными Штатами. Но, повторюсь, политического диалога нет. Мы категорически и полностью отвергаем заявления Трампа по поводу Иерусалима, его попытки снять вопрос о городе и беженцах со стола переговоров, урезать финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ. Мы против всего этого", — добавил он.

Палестинцы сейчас обсуждают с зарубежными партнерами, включая Россию, альтернативы многолетней американской монополии на ближневосточное миротворчество и отказываются от сотрудничества с инициативами, которые готовит Трамп.

"Мы не хотим вместе с ними заниматься ни кризисным управлением, ни поисками окончательного решения, потому что они заняли сторону Израиля. Американцы предприняли шаги, которые полностью дискредитировали их как честного брокера, сторонника, посредника. Они на это не способны!" — сказал собеседник агентства.

"Я не думаю, что это отвечает сегодняшним мировым реалиям. Мир сегодня — это не мир, управляемый Соединенными Штатами. Мир сегодня двигается к многополярности. Россия — один из ключевых игроков на мировой арене. Так зачем участвовать в инициативе Трампа? Мы не хотим ее", — добавил Шаас, который в понедельник сопровождает Махмуда Аббаса в его визите в Москву.

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