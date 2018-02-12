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Палестина и Россия обсуждают новый формат мирного процесса с Израилем

Сюжет:
Обострение палестино-израильского конфликта в 2018 году (58)
09:0812.02.2018
(обновлено: 10:07 12.02.2018)
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© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкСоветник президента Палестины Набиль Шаас. Архивное фотоСоветник президента Палестины Набиль Шаас. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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РАМАЛЛАХ, 12 фев — РИА Новости. Палестина работает с зарубежными партнерами, включая Россию, над новым многосторонним форматом урегулирования с Израилем и приветствовала бы созыв большой конференции в Москве для его запуска, сказал в интервью РИА Новости советник президента Палестины по международным отношениям и внешнеполитическим вопросам Набиль Шаас.

Президент РФ Владимир Путин и президент Палестины Махмуд Аббас. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Российско-палестинские отношения
Обсуждение альтернатив многолетней американской монополии на ближневосточное миротворчество он назвал темой "номер один" начинающегося в понедельник визита в РФ президента Махмуда Аббаса.

"Все… усилия направлены на то, чтобы создать международный форум на основе консенсусного видения палестинского вопроса и двугосударственного решения вместо мирного процесса, единолично контролируемого Америкой. Конечно, круг его участников будет включать американцев, но Америка будет одним из шести, одним из семи, одним из восьми, как это было в работе над соглашением с Ираном", — сказал собеседник агентства.

"В понедельник, когда наш президент встретится с президентом (России Владимиром) Путиным, это будет темой номер один в нашей повестке", — добавил Шаас, который сопровождает Аббаса в поездке.

От единоличного американского посредничества в диалоге с Израилем и сотрудничества с готовящимися инициативами Дональда Трампа палестинцы отказались после того, как в декабре прошлого года президент США объявил о признании Иерусалима столицей Израиля, проигнорировав их претензии на восточную часть и исторический центр города.

"(Теперь речь идет) о международном формате, который будет опираться на международное право и международный консенсус в отношении Палестины вместо единоличного американского участия в управлении ближневосточным мирным процессом. Америка до крайности приняла сторону израильтян", — сказал Шаас.

"В свете заявлений Трампа о Иерусалиме, о беженцах мы не можем продолжать считать Соединенные Штаты честным брокером. Ни брокером, ни честным. Они исповедуют односторонний подход", — добавил он.

Собеседник агентства, который в декабре приезжал в Москву для участия в заседании Российско-палестинского рабочего комитета в качестве его сопредседателя и встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, говорит, что палестинцы хотели бы видеть Россию ключевым участником нового формата, который пока находится на ранних стадиях обсуждениям с зарубежными партнерами.

Он рассказал, что Лавров, в частности, высказал идею формирования подготовительного комитета, который рассмотрит формулу нового формата и состав его участников. Далее, по словам Шааса, могла бы быть созвана международная конференция по образцу мадридской, после чего ближневосточный мирный процесс продолжился бы в более узком составе — по образцу переговоров, которые вели шесть "великих держав" с Ираном по поводу его ядерной программы.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров. 15 января 2018
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Россия готова содействовать палестино-израильскому диалогу, заявил Лавров
"Между прочим, еще на Мадридской конференции 1991 года было решено, что Москва станет местом проведения второго такого международного форума. Но американцы этого не сделали. Нам кажется, что, да, конференцию стоит проводить в Москве, но это должны еще решить сами участники", — сказал Шаас.

"Мы могли объединить несколько формул. Можем начать с большой конференции, какие были в Мадриде и Париже, а затем перейти к более компактной группе, которая продолжит работу с израильтянами и палестинцами. То есть, если хотите, мы могли бы объединить модальность иранского урегулирования с французским подходом: дать старт процессу на конференции в Москве, а потом перейти к более узкому составу. Это все еще предстоит решить, и будет предметно обсуждаться между президентами Абу Мазеном и Путиным", — обрисовал варианты собеседник агентства.

Он предполагает, что на встрече двух лидеров также будет обсуждаться расширение экономического содействия Палестине. Вопрос получил особую актуальность в свете решения США резко сократить взносы в бюджет БАПОР — агентства ООН, опекающего миллионы палестинских беженцев, и угроз ограничить прямую помощь палестинскому бюджету.

"Экономическая помощь России Палестине, палестинским беженцам — еще один вопрос, который будет обсуждаться на предстоящей встрече. Но нам Россия гораздо важнее как политический союзник, важный игрок на мировой арене. Хотя, конечно, мы обсудим и экономическую ситуацию", — сказал Шаас.

Читайте полный текст интервью Набилем Шаасом на сайте Ria.ru >>

Палестино-израильский конфликт
© РИА Новости, Инфографика
Палестино-израильский конфликт

 

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