Палестина и Россия обсуждают новый формат мирного процесса с Израилем

РАМАЛЛАХ, 12 фев — РИА Новости. Палестина работает с зарубежными партнерами, включая Россию, над новым многосторонним форматом урегулирования с Израилем и приветствовала бы созыв большой конференции в Москве для его запуска, сказал в интервью РИА Новости советник президента Палестины по международным отношениям и внешнеполитическим вопросам Набиль Шаас.
"Все… усилия направлены на то, чтобы создать международный форум на основе консенсусного видения палестинского вопроса и двугосударственного решения вместо мирного процесса, единолично контролируемого Америкой. Конечно, круг его участников будет включать американцев, но Америка будет одним из шести, одним из семи, одним из восьми, как это было в работе над соглашением с Ираном", — сказал собеседник агентства.
"В понедельник, когда наш президент встретится с президентом (России Владимиром) Путиным, это будет темой номер один в нашей повестке", — добавил Шаас, который сопровождает Аббаса в поездке.
От единоличного американского посредничества в диалоге с Израилем и сотрудничества с готовящимися инициативами Дональда Трампа палестинцы отказались после того, как в декабре прошлого года президент США объявил о признании Иерусалима столицей Израиля, проигнорировав их претензии на восточную часть и исторический центр города.
"(Теперь речь идет) о международном формате, который будет опираться на международное право и международный консенсус в отношении Палестины вместо единоличного американского участия в управлении ближневосточным мирным процессом. Америка до крайности приняла сторону израильтян", — сказал Шаас.
"В свете заявлений Трампа о Иерусалиме, о беженцах мы не можем продолжать считать Соединенные Штаты честным брокером. Ни брокером, ни честным. Они исповедуют односторонний подход", — добавил он.
Собеседник агентства, который в декабре приезжал в Москву для участия в заседании Российско-палестинского рабочего комитета в качестве его сопредседателя и встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, говорит, что палестинцы хотели бы видеть Россию ключевым участником нового формата, который пока находится на ранних стадиях обсуждениям с зарубежными партнерами.
Он рассказал, что Лавров, в частности, высказал идею формирования подготовительного комитета, который рассмотрит формулу нового формата и состав его участников. Далее, по словам Шааса, могла бы быть созвана международная конференция по образцу мадридской, после чего ближневосточный мирный процесс продолжился бы в более узком составе — по образцу переговоров, которые вели шесть "великих держав" с Ираном по поводу его ядерной программы.
"Мы могли объединить несколько формул. Можем начать с большой конференции, какие были в Мадриде и Париже, а затем перейти к более компактной группе, которая продолжит работу с израильтянами и палестинцами. То есть, если хотите, мы могли бы объединить модальность иранского урегулирования с французским подходом: дать старт процессу на конференции в Москве, а потом перейти к более узкому составу. Это все еще предстоит решить, и будет предметно обсуждаться между президентами Абу Мазеном и Путиным", — обрисовал варианты собеседник агентства.
Он предполагает, что на встрече двух лидеров также будет обсуждаться расширение экономического содействия Палестине. Вопрос получил особую актуальность в свете решения США резко сократить взносы в бюджет БАПОР — агентства ООН, опекающего миллионы палестинских беженцев, и угроз ограничить прямую помощь палестинскому бюджету.
"Экономическая помощь России Палестине, палестинским беженцам — еще один вопрос, который будет обсуждаться на предстоящей встрече. Но нам Россия гораздо важнее как политический союзник, важный игрок на мировой арене. Хотя, конечно, мы обсудим и экономическую ситуацию", — сказал Шаас.
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