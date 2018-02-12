Египетская армия уничтожила 12 экстремистов на севере Синая

КАИР, 12 фев — РИА Новости, Маргарита Кислова. Военные Египта при поддержке сил МВД страны в ходе масштабной антитеррористической операции на севере и в центральной части Синайского полуострова уничтожили 12 экстремистов, задержаны еще более девяноста подозреваемых, говорится в распространенном заявлении ВС Египта.

"Нанесены удары и уничтожены более 60 объектов, которые использовались террористами… Обнаружены и обезврежены 23 взрывных устройства, которые были подготовлены и заложены преступниками для атак на военных и полицию", — говорится в документе.

Сообщается, что уничтожены также склады взрывчатки и оружия, подпольная лаборатория по производству взрывчатки, подземное укрытие длиной 250 и шириной два метра, несколько десятков транспортных средств.

О начале масштабной антитеррористической операции на Синае ВС Египта объявили в минувшую пятницу.