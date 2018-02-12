В Италии мужчина хранил более 40 миллионов фальшивых евро

РИМ, 12 фев — РИА Новости. Более 40 миллионов поддельных евро конфисковали в воскресенье итальянские карабинеры в ходе обысков у фальшивомонетчика под Неаполем.

В ходе обысков у подозреваемого в производстве фальшивых банкнот в местечке Торре-дель-Греко правоохранители заметили сарай, в котором обнаружили несколько пластиковых бочек, плотно закрытых водонепроницаемыми крышками.

Открыв их, карабинеры нашли 90 пакетов с фальшивыми банкнотами достоинством в 50 и 100 евро. Всего в сарае пожилой итальянец держал около 41 миллионов евро, изготовленных, по словам карабинеров, на крайне высоком уровне.

Кроме самих банкнот, в бочках были найдены три клише для печати купюр в 50 евро, а также пара десятков листов с пробными "оттисками".

По данных местных СМИ, на то, чтобы пересчитать весь конфискованный материал, понадобилось шесть правоохранителей и порядка пяти часов работы.