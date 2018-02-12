В Боливии в первый день карнавала погиб 21 человек

МЕХИКО, 12 фев – РИА Новости. Число погибших в Боливии в ходе первого дня проведения фольклорного карнавала в городе Оруро составило 21 человек, более 70 получили ранения, сообщил в воскресенье командующий национальной полицией страны Фаустино Мендоса.

Ранее сообщилось о гибели восьми человек и ранении 40 при взрыве газового баллона рядом с местом проведения карнавала в Оруро. Среди погибших — четверо детей.

"У нас был очень прискорбный день, и, к сожалению, произошли несколько инцидентов, всего мы имеем 21 погибшего и 72 раненых", — приводит канал Telesur заявление Мендосы.

Он уточнил, что при взрыве в Оруро, куда сейчас направляются тысячи людей для участия в карнавале, ранения получили 47 человек. Еще в двух дорожных инцидентах погибли 13 человек, причем в одном из них люди также ехали в Оруро из Ла-Паса.