РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Генпрокурор Нью-Йорка подал иск против братьев Вайнштейн и их компании

01:3412.02.2018
(обновлено: 02:47 12.02.2018)
36791
© AP Photo / Invision/Andy KropaПродюсер Харви Вайнштейн. Архивное фотоПродюсер Харви Вайнштейн. Архивное фото
© AP Photo / Invision/Andy Kropa

ВАШИНГТОН, 12 фев — РИА Новости. Генеральный прокурор Нью-Йорка Эрик Шнайдерман подал гражданский иск против братьев Харви и Роберта Вайнштейнов и их компании Weinstein Company в связи с сексуальными домогательствами, говорится в заявлении прокуратуры.

Продюсер Харви Вайнштейн. Архивное фото
© AP Photo / Laurent Cipriani
Вайнштейн не исключил подачи иска против Умы Турман
Иск может иметь самые серьезные последствия для компании, которую готовят к продаже после скандала и ухода из фирмы ее основателя Харви Вайнштейна.

"В нашем иске заявлено, что Weinstein Company неоднократно нарушала законы Нью-Йорка, не защищая своих сотрудников от постоянных сексуальных домогательств, унижений и дискриминации. Любая продажа Weinstein Company должна обеспечить компенсацию жертвам, защиту сотрудникам в будущем, а также то, чтобы нарушители и их помощники не обогащались незаконным путем", — заявил Шнайдерман.

По заявлению прокурора, за четыре месяца расследования выяснился ряд новых фактов, свидетельствующих о нарушении закона. Так, Харви Вайнштейн угрожал своим сотрудникам смертью и заявлял, что связан со спецслужбами, которые помогут ему избавиться от недовольных. Кроме того, Вайнштейн содержал три группы сотрудников-женщин, говорится в иске. Первая группа занималась подбором женщин для Вайнштейна, вторая — планированием сексуальной жизни продюсера, третья включала в основном женщин-менеджеров, которые подбирали работу для тех, кто уступил домогательствам бизнесмена. Вайнштейн торговался с актрисами, обещая им продвижение в карьере в обмен на секс, говорится в иске. Кроме того, описывается несколько конкретных случаев домогательств в 2014-2015 годах в отношении сотрудниц компании.

120 децибел gif
Немки организовали кампанию против насилия со стороны мигрантов
Сотрудники Вайнштейна составили справочник его пристрастий, который в компании называли "библией", и руководствовались им для подбора потенциальных жертв, а водители Вайнштейна всегда должны были иметь с собой презервативы и готовые инъекции препаратов от эректильной дисфункции, говорится в иске.

Заявлено также, что совладелец компании Роберт Вайнштейн отвечал за безопасность рабочих мест, но вместо этого позволял своему брату создать нездоровую атмосферу в компании. Против Харви Вайнштейна внутри компании было подано множество жалоб, но ни по одной из них не было проведено должного расследования, заявляют прокуроры. Вместо этого Харви Вайнштейн тратил собственные деньги на выплаты жертвам в обмен на юридически обязывающий договор о нераскрытии информации.

Актеры Кейт Гурини, Ти Джей Миллер, Пит Холмс и Валери Чейни на премьере сериала По друзьям
© AP Photo / Invision/ Richard Shotwell
Изображая жертву: спасут ли Голливуд от секс-скандалов новые правила съемок
Вайнштейн считался одним из наиболее влиятельных деятелей американского кино до тех пор, пока газета New York Times и журнал New Yorker не опубликовали в октябре материалы о распущенном сексуальном поведении Вайнштейна. После этого более 80 женщин обвинили Вайнштейна в приставаниях и изнасилованиях. Среди тех, кто заявили о домогательствах со стороны продюсера, были всемирно известные актрисы Анджелина Джоли, Эшли Джадд, Сельма Хайек, Ума Турман и Гвинет Пэлтроу.

Комментировать
В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 3 комментария
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Алексей С.
Ванштейна наказать, а всех актрис, получивших работу "через постель", уволить с "волчьим билетом" и гонорары отобрать, как получивших роли нечестным и криминальным путём.
02:11
12.02.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена