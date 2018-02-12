Генпрокурор Нью-Йорка подал иск против братьев Вайнштейн и их компании

ВАШИНГТОН, 12 фев — РИА Новости. Генеральный прокурор Нью-Йорка Эрик Шнайдерман подал гражданский иск против братьев Харви и Роберта Вайнштейнов и их компании Weinstein Company в связи с сексуальными домогательствами, говорится в заявлении прокуратуры.

Иск может иметь самые серьезные последствия для компании, которую готовят к продаже после скандала и ухода из фирмы ее основателя Харви Вайнштейна.

"В нашем иске заявлено, что Weinstein Company неоднократно нарушала законы Нью-Йорка, не защищая своих сотрудников от постоянных сексуальных домогательств, унижений и дискриминации. Любая продажа Weinstein Company должна обеспечить компенсацию жертвам, защиту сотрудникам в будущем, а также то, чтобы нарушители и их помощники не обогащались незаконным путем", — заявил Шнайдерман.

По заявлению прокурора, за четыре месяца расследования выяснился ряд новых фактов, свидетельствующих о нарушении закона. Так, Харви Вайнштейн угрожал своим сотрудникам смертью и заявлял, что связан со спецслужбами, которые помогут ему избавиться от недовольных. Кроме того, Вайнштейн содержал три группы сотрудников-женщин, говорится в иске. Первая группа занималась подбором женщин для Вайнштейна, вторая — планированием сексуальной жизни продюсера, третья включала в основном женщин-менеджеров, которые подбирали работу для тех, кто уступил домогательствам бизнесмена. Вайнштейн торговался с актрисами, обещая им продвижение в карьере в обмен на секс, говорится в иске. Кроме того, описывается несколько конкретных случаев домогательств в 2014-2015 годах в отношении сотрудниц компании.

Сотрудники Вайнштейна составили справочник его пристрастий, который в компании называли "библией", и руководствовались им для подбора потенциальных жертв, а водители Вайнштейна всегда должны были иметь с собой презервативы и готовые инъекции препаратов от эректильной дисфункции, говорится в иске.

Заявлено также, что совладелец компании Роберт Вайнштейн отвечал за безопасность рабочих мест, но вместо этого позволял своему брату создать нездоровую атмосферу в компании. Против Харви Вайнштейна внутри компании было подано множество жалоб, но ни по одной из них не было проведено должного расследования, заявляют прокуроры. Вместо этого Харви Вайнштейн тратил собственные деньги на выплаты жертвам в обмен на юридически обязывающий договор о нераскрытии информации.

Вайнштейн считался одним из наиболее влиятельных деятелей американского кино до тех пор, пока газета New York Times и журнал New Yorker не опубликовали в октябре материалы о распущенном сексуальном поведении Вайнштейна. После этого более 80 женщин обвинили Вайнштейна в приставаниях и изнасилованиях. Среди тех, кто заявили о домогательствах со стороны продюсера, были всемирно известные актрисы Анджелина Джоли, Эшли Джадд, Сельма Хайек, Ума Турман и Гвинет Пэлтроу.