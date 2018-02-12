Белый дом выразил соболезнования в связи с катастрофой Ан-148

00:4612.02.2018
(обновлено: 00:53 12.02.2018)
428144
ВАШИНГТОН, 12 фев — РИА Новости. Белый дом в воскресенье выразил соболезнования в связи с катастрофой российского пассажирского самолета Ан-148 в Подмосковье.
Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Whatsapp
Viber
Telegram
Видео с места падения пассажирского самолета Ан-148 в Подмосковье
"Соединенные Штаты глубоко опечалены трагической гибелью людей на борту рейса 703 саратовской авиакомпании. Мы выражаем соболезнования семьям погибших и народу России", — говорится в заявлении пресс-службы Белого дома.
Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва — Орск разбился в воскресенье через несколько минут после взлета из "Домодедово", на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Предполагается, что все погибли. На борту были два иностранца — из Швейцарии и Азербайджана.
Спасатели работают на месте крушения самолета Ан-148 авиакомпании "Саратовские авиалинии". Обломки обнаружили в Раменском районе Московской области.
Обломки разбившегося в Подмосковье самолета Ан-148.
Спасатели ищут черные ящики на месте катастрофы.
Части фюзеляжа разбившегося самолета разбросаны на значительной территории.
На месте работают семь бригад Центра медицины катастроф.
Обломки разбросаны по полю недалеко от деревни Степановское.
На месте крушения работают сотрудники полиции, МЧС и Центра медицины катастроф.
Президент России Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев и мэр Москвы Сергей Собянин выразили соболезнования родственникам и друзьям погибших.
Все находившиеся на борту люди погибли. На данный момент спасатели обнаружили останки двух тел.
Следователи проверят все возможные версии крушения, в том числе погодные условия, человеческий фактор и техническое состояние самолета.
МЧС России опубликовало список 71 погибшего.
На место крушения прибыла техника для расчистки территории.
Поисковые работы будут продолжаться круглосуточно.
В Оренбургской области 12 февраля объявили днем траура.