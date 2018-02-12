Белый дом выразил соболезнования в связи с катастрофой Ан-148

ВАШИНГТОН, 12 фев — РИА Новости. Белый дом в воскресенье выразил соболезнования в связи с катастрофой российского пассажирского самолета Ан-148 в Подмосковье.

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"Соединенные Штаты глубоко опечалены трагической гибелью людей на борту рейса 703 саратовской авиакомпании. Мы выражаем соболезнования семьям погибших и народу России", — говорится в заявлении пресс-службы Белого дома.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва — Орск разбился в воскресенье через несколько минут после взлета из "Домодедово", на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Предполагается, что все погибли. На борту были два иностранца — из Швейцарии и Азербайджана.