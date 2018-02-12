Предотвратить войну на севере Израиля может только Россия, считает эксперт

На месте крушения израильского истребителя F-16, участвовавшего в налете на Сирию. 10 февраля 2018

На месте крушения израильского истребителя F-16, участвовавшего в налете на Сирию. 10 февраля 2018

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. На севере Израиля наблюдается наиболее сильное обострение ситуации за последние годы между Тель-Авивом, Дамаском и Тегераном, и без посредника все станет значительно хуже, пишет RTVE со ссылкой на израильского аналитика Офера Зальцберга.

По мнению эксперта, единственным возможным кандидатом на роль посредника, который поможет избежать сторонам полномасштабного военного конфликта, является Россия.

"Я считаю, что Россия — единственная держава в Сирии, которая располагает возможностями для приведения сторон к взаимопониманию, чтобы сократить риски более крупной конфронтации", — заявил он.

Схожее мнение выразил заместитель израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху по дипломатическим вопросам и экс-посол Израиля в Вашингтоне Михаэль Орен. Согласно политику, США не способны быть посредником между этими тремя странами.

"Американская часть уравнения — предоставлять нам поддержку, (однако у США сейчас) почти нет рычагов влияния на месте. Америка не вкладывалась в Сирию. Она не в игре", — заявил Орен агентству Bloomberg.

Ранее в субботу утром израильские военные объявили о перехвате над севером страны иранского беспилотника и атаковали в ответ базу БПЛА в районе Пальмиры, столкнувшись с зенитным обстрелом и потеряв истребитель F-16. Экипаж самолета катапультировался над своей территорией. За следующий налет израильские военные заявили об уничтожении под Дамаском 12 сирийских и иранских военных целей, среди которых батареи ПВО.

Россия настойчиво призвала все вовлеченные стороны избегать конфликта, проявлять сдержанность и уважать суверенитет и территориальную целостность Сирии и других стран региона.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>