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В мире

"Они уродуют наших детей". Почему Латвия закрывает русские школы

08:0012.02.2018
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© Фото : из личного архиваПедагог Маргарита ДрагилеПедагог Маргарита Драгиле
© Фото : из личного архива

Владимир Веретенников, для РИА Новости

Парламент Латвии в ходе пленарного заседания рассмотрел поправки в законодательство об образовании, направленные на то, чтобы перевести все русские школы в стране на латышский язык. У стен Сейма состоялась акция протеста. РИА Новости разбирается в сложившейся ситуации.

© Фото : из личного архива Учитель латышского языка Инесса Тестелец
© Фото : из личного архива
Учитель латышского языка Инесса Тестелец

"Латышский язык будет единственным"

Вид Старого города в Риге, Латвия
© Fotolia / Anton Gvozdikov
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В конце прошлого года латвийское правительство одобрило доклад министерства образования о переводе средних школ нацменьшинств на латышский язык. Провести "школьную реформу" предполагается в 2021-2022-м учебном году. Дошкольное образование для нацменьшинств станет билингвальным, в 1-6-х классах будут применяться три модели билингвального образования, в 7-9-х классах 80% учебного процесса перейдет на госязык, а в средней школе (10-12-е классы) — 100%. Сейм передал проект "реформы" на рассмотрение своим комиссиям.

Урок русского языка в Бахрейне
© Фото предоставлено Андреем Клениным
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Депутат Хосам Абу Мери (партия "Единство") в ходе дебатов подчеркнул, что это "вопрос самоуважения и существования государства". "Здесь Латвия, и латышский язык был, есть и будет единственным государственным", — заявил парламентарий. В свою очередь, депутат Игорь Пименов (оппозиционная партия "Согласие") призвал коллег не поддерживать поправки, отметив, что они означают вторую волну облатышивания нацменьшинств. По мнению депутата, в Латвии есть спрос на образование на русском, а родители имеют полное право требовать, чтобы на их налоги в стране обеспечивалось обучение на языках нацменьшинств.

© Фото : фото из личного архиваЮрист Елена Бачинская
© Фото : фото из личного архива
Юрист Елена Бачинская

Улица в городе Даугавпилс, Латвия
CC BY 4.0 / Jurijs Nikolajevs / Daugavpils cietokšņa apbūve Imperatora ielā
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Активисты русской общины уже провели в Риге четыре крупные акции протеста, но этого явно недостаточно. Представитель Штаба защиты русских школ, сопредседатель партии "Русский союз Латвии" Мирослав Митрофанов сообщил, что нацменьшинства намерены добиваться референдума о школьной автономии. Штаб защиты русских школ организует сбор подписей в поддержку референдума и продолжит проводить массовые акции протеста. По словам Митрофанова, эта спираль будет раскручиваться, пока в правительстве и парламенте не согласятся на компромиссы.

Урок в школе №42, где крымско-татарский язык изучают не только его носители, но и дети других национальностей
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Корреспондент РИА Новости поговорил с родителями, протестующими против перевода средних школ полностью на латышский язык. В частности, юрист, мать троих детей Надежда Лосева напомнила, что уже сейчас реальная доля латышского в образовании нацменьшинств достигает 80%. По ее словам, в Латвии исторически так сложилось, что значительная часть граждан разных национальностей общается на русском языке. Эти граждане имеют право требовать, чтобы их дети получали гарантированное государством образование именно на русском языке. Ссылаясь на свой родительский опыт, Лосева отмечает: "Сегодня ученики средней школы уже с первого класса тратят около 80% учебного времени на попытки освоить материал по разным предметам на неродном языке. Параллельно происходит обучение латышскому — как школьной дисциплине. Тут возникает резкое несоответствие: по латышскому ребенок учит название времен года, дней недели, тренируется писать алфавит. А по природоведению у него учебник на госязыке, где те же времена года разбираются в развернутых текстах, до которых он еще не дорос на уроках латышского".

© Фото : из личного архива Учитель латышского языка Инесса Тестелец
© Фото : из личного архива
Учитель латышского языка Инесса Тестелец

"Российские учебники здесь напрямую запрещены"

Старый город в Таллине
© РИА Новости / Илья Питалев
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И такое отставание, по словам Лосевой, с переходом из класса в класс только усугубляется. "В итоге уроки учим всей семьей: читаем, переводим, выписываем незнакомые слова (которых столько, что ребенку даже не стоит пытаться их заучить), составляем из всего этого русский текст. Так ребенок усваивает предмет. Большинство наших учителей, нарушая садистский закон, позволяют отвечать предмет на русском и даже сдавать контрольные. Ни на какое изучение предмета глубже, чем в крайне убогом учебнике, изданном на латышском языке, сил и желания не остается", — говорит мать.

Объем работы, как подчеркивает Надежда, от этого не уменьшается, ведь по-прежнему предмет надо переводить на русский, адаптировать под себя, запоминать, обратно переводить на латышский и чаще всего зазубривать, чтобы ответить. "Уровень разработок, учебников, методик преподавания всех предметов на русском языке несопоставимо выше тех, что на латышском. Но российские учебники здесь напрямую запрещены. Школы, пытавшиеся использовать их хотя бы факультативно, были наказаны. Хочется плакать, от осознания того, какой потенциал высвободился бы, если бы наши дети могли изучать предметы на родном языке, с помощью качественной литературы", — заключает Лосева.

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга по текущим вопросам внешней политики. 31 января 2018
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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А вот мнение Инессы Тестелец — мамы троих детей, дипломированного учителя латышского языка в национальной школе, магистра педагогики с тридцатилетним педагогическим стажем. "Считаю решение о полном переводе средних школ нацменьшинств на латышский неправомерным и ошибочным. Хотите ускорить процесс умственного и эмоционального развития вашего ребенка — обучайте в школе на родном. Это здорово, когда есть возможность научить ребенка нескольким языкам на уровне родного, причем не мучая его за партой в школе. Но такой билингвизм достижим лишь в двуязычной среде. Важно, чтобы "мостик" между двумя или тремя языками был у ребенка в голове построен и исправно "работал". А министерство образования этому только мешает! Нет грамотных и качественных программ, материалов, специалистов, нет положительной мотивации, так необходимой для любого обучения!" — возмущается педагог.

© Фото : из личного архиваПедагог Маргарита Драгиле
© Фото : из личного архива
Педагог Маргарита Драгиле

"Перепрограммировать русских детей"

Учебники
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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По словам специалиста, насильственный перевод ребенка на обучение на неродном языке создает проблемы, на которые часто жалуются взрослые: задержка развития речи, ограниченный словарный запас, общение на смеси разных языков — причем на обоих с неправильной грамматикой. "Без развитого инструмента мышления — родного языка — ребенок не сможет понимать абстрактные дисциплины: такие как, например, алгебру, геометрию, физику, химию, те же литературу или философию. Не говоря уже о том, что нет разработанной и апробированной методики, программы преподавания! Учить детей важно на родном языке хотя бы до 16-17 лет", — подчеркивает Тестелец.

Мама четырехлетнего мальчика и педагог Маргарита Драгиле процитировала героиню фильма "Ирония судьбы": ошибки учителей не так заметны, как врачебные, но не менее дорого обходятся людям. "На практике я очень часто сталкиваюсь с этими "роковыми ошибками", некоторые были сделаны родителями и педагогами "из лучших побуждений"… Часто, очень часто, в среднем в трех случаях из пяти, у деток-дошкольников, отданных в садики с неродной языковой средой, диагностируются задержки психического развития разной степени. Это может выражаться в задержке речи, в проблемах с нервной системой, в нарушении эмоционального фона. Ни один родитель не хочет плохого своему ребенку. Но из-за недостаточного понимания психолого-педагогических процессов родители часто собственными руками делают ребенку хуже", — отмечает Драгиле.

© Фото : из личного архиваНадежда Лосева с детьми
© Фото : из личного архива
Надежда Лосева с детьми

Словари. Архивное фото
© Fotolia / Stefan Gräf
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Юрист и мать маленького ребенка Елена Бачинская тоже считает, что "реформа" носит сугубо политический характер и совершенно не обоснована — ни педагогически, ни психологически. "Я не знаю ни одного исследования о том, как повлияли предыдущие реформы такого рода на качество обучения в школах национальных меньшинств. Насколько мне известно, таких исследований не проводилось вообще! Разве можно без этого реформировать образовательную систему?! Цель министра образования Шадурскиса мне совершенно ясна — "перепрограммировать" русских детей на другую культуру. Родители и министр говорят о разном: мы — о качестве образования, а Шадурскис — о лучшем (в его понимании) владении латышским языком", — объясняет Бачинская. По ее словам, все родители согласны, что государственный язык знать надо. "Но обучаться полностью на неродном языке и учить язык — это разные вещи. Я очень беспокоюсь за результат обучения моего ребенка. Мы уже сегодня можем наблюдать примеры конфликтов русских родителей и детей, отданных ими учиться в школы на неродном языке, — на почве культурных ценностей", — предупреждает юрист.

© Фото : из личного архива Елена Бачинская
© Фото : из личного архива
Елена Бачинская
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В мире
Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Андрей Федотов
На деле Латышский язык не нужен никому, в первую очередь самим прибалтам. Им куда актуальнее русский, английский, немецкий - смотря куда или с кем они отправляются работать. Но точно не Латышский...
08:44
12.02.2018
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