Дипломаты посетят россиянку Насырову в нью-йоркской тюрьме

НЬЮ-ЙОРК, 11 фев — РИА Новости. Российские дипломаты посетят в нью-йоркской тюрьме гражданку РФ Викторию Насырову, которая ранее сообщила о своем избиении, говорится в сообщении генконсульства страны в Нью-Йорке.

"Находящаяся под стражей в Нью-Йорке россиянка Виктория Насырова сообщила об избиении, которому она подверглась в тюрьме со стороны сокамерниц. Дипломаты генерального консульства России в Нью-Йорке в ближайшее время встретятся с ней. Будут приняты меры по обеспечению ее законных прав", — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter дипломатического ведомства.

Ранее об инциденте сообщало издание New York Daily News. По словам Насыровой, 3 января в нью-йоркской тюрьме на Райкерс-Айланд на нее напали сокамерницы и нанесли множественные удары по голове. "Когда я открыла глаза, я не видела ничего… Сейчас со зрением то же самое", — сказала она в интервью изданию.

Женщина утверждает, что одна из офицеров тюрьмы видела, как ее избивают, но не предприняла никаких действий, чтобы остановить насилие. Как отмечает издание, прокуратура Бронкса расследует инцидент.

Полиция Нью-Йорка задержала Насырову в марте 2017 года. В РФ она была объявлена в розыск в связи с убийством своей соседки в 2014 году. Позднее она бежала в США с украденными 52 тысячами долларов, где скрывалась после предполагаемого убийства.

В США Насырова подозревается в совершении целого ряда преступлений. В частности, женщина, предположительно, встречалась с мужчинами, с которыми она знакомилась на сайте знакомств для русскоязычных жителей Нью-Йорка, в ходе встреч она подмешивала им наркотические средства и обворовывала. Кроме того, по данным New York Daily News, россиянке были предъявлены обвинения в попытке убийства женщины, чьи документы она планировала украсть.