Меркель пожелала Шульцу "по-человечески всего хорошего"

БЕРЛИН, 11 фев — РИА Новости. Действующий канцлер ФРГ Ангела Меркель пожелала лидеру Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартину Шульцу "по-человечески всего хорошего", признав, что "это безумные времена для него".

Ранее Шульц заявил, что отказывается от поста главы МИД в будущем правительстве "большой коалиции" вместе с альянсом Меркель ХДС/ХСС. Кроме того, на прошлой неделе он сообщил, что хотел бы передать свой пост главе фракции СДПГ в бундестаге Андреа Налес.

"Я желаю ему по —человечески всего хорошего, это безумные времена для него. Я вела с ним переговоры честно и открыто все время, и это многое для меня значит", — заявила Меркель в программе "Berlin direkt" на телеканале ZDF, комментируя решение Шульца.

Отвечая на вопрос, хотела бы она вновь работать с Зигмаром Габриэлем на посту главы МИД ФРГ, Меркель ответила, что "я всегда хорошо работала с Зигмаром Габриэлем, но решение о том, кто возглавит МИД, принимает исключительно СДПГ".