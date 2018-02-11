Активисты привезли к дому Порошенко под Киевом "столб позора"

Ряженый в костюме президента Украины Петра Порошенко во время вече у здания Верховной рады в Киеве. Архивное фото

Ряженый в костюме президента Украины Петра Порошенко во время вече у здания Верховной рады в Киеве. Архивное фото

КИЕВ, 11 фев — РИА Новости. Активисты в воскресенье приехали к дому президента Украины Петра Порошенко под Киевом, чтобы выразить ему недоверие, передает украинский телеканал NewsOne.

Как рассказала телеканалу на месте события участница акции Елизавета Богуцкая, к дому главы государства приехали активисты общественной организации "Автомайдан", также к акции присоединились организация "Рух визволення" ("Движение освобождения") и партия "Движения новых сил" экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Украины Михаила Саакашвили.

"Выразить недоверие и сказать, что Петр Порошенко — это не наш президент. Каждый день президент делает что-то, что раздражает народ… Мы привезли сюда столб позора, чтобы установить его и написать что к чему. Но пока мы здесь стояли, этот столб украли. Кто-то подбежал и этот столб унес", — рассказала активистка.

Она подчеркнула, что акция будет постоянной, но приезжать активисты планируют не только к Порошенко, но и к другим высокопоставленным чиновникам. По словам Богуцкой, к дому президента приехали около 16 машин, а численность охраны под домом главы государства в десятки раз превышает количество активистов, которые там собрались.

По данным организаторов, в следующее воскресенье в Киеве состоится марш с требованием отставки президента, об организации которого ранее заявлял Саакашвили.