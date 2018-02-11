Король Иордании планирует встретиться с Путиным в Москве 15 февраля

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Король Иордании Абдалла II планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве 15 февраля в рамках рабочей поездки, сообщил королевский двор на официальном сайте и в Twitter.

"Король Абдалла II проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным в предстоящий четверг в рамках рабочего визита, с которым Его Величество посетит Москву", — сообщается на сайте.

Как сообщил королевский двор, монарх намерен обсудить с Путиным "отношения между двумя странами, последние события в регионе и мире, в частности в том, что касается сирийского кризиса и мирного процесса, а также усилия в борьбе с терроризмом".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил РИА Новости планирующуюся встречу.