Делегация КНДР завершила визит в Южную Корею

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Высокопоставленная северокорейская делегация во главе с формальным главой КНДР Ким Ён Намом и спецпосланником Ким Ё Чжон, сестрой северокорейского лидера Ким Чен Ына, завершила визит в Южную Корею и вылетела на родину, передает южнокорейское агентство Рёнхап.
Ранее сообщалось, что это первый визит северокорейской делегации такого уровня в южную республику.
Проводить делегацию, вылетавшую из сеульского аэропорта "Инчхон", приехал глава южнокорейского министерства по делам национального объединения Чо Мён Гюн.
Делегация в составе 22 человек прибыла в Южную Корею спецрейсом в пятницу на мероприятия по случаю открытия Зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане. Она провела переговоры с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и премьер-министром страны Ли Нак Ёном.