В Турции более 70 человек госпитализировали с подозрением на сибирскую язву

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Медики госпитализировали 73 человека с подозрением на заражение сибирской язвой на севере Турции, еще один заболевший скончался, сообщает газета Hurriyet.
У всех госпитализированных наблюдалась слабость и тошнота после употребления мяса. Результаты обследования уже подтвердили диагноз у трех пациентов. Также известно, что погибшая женщина была заражена, отмечает газета.
Власти региона заявили, что ведут расследование этого инцидента. Карантин в населенном пункте, где живут пациенты, пока не введен, говорится в сообщении.