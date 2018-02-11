Лавров рассказал о расширении системы ПРО США вокруг России

МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. США своей системой противоракетной обороны (ПРО) практически окружают Россию по всему периметру, а теперь заодно нацеливаются и на Китай, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия 1".

"В целом, под предлогом той же северокорейской ядерной проблемы, разворачиваются объекты противоракетной обороны США на территории Республики Корея, а теперь еще и Японии. Вкупе с европейским сегментом глобальной системы противоракетной обороны США, что отчетливо видно на картах, вся эта система удивительным образом, случайно или нет, практически окружает Российскую Федерацию по всему периметру, а теперь заодно уже нацеливается и на Китай. В наших интересах не давать повода для того, чтобы подобные тенденции укреплялись, а для этого все-таки необходимо садиться за стол переговоров", — заявил министр.

Ранее в МИД РФ заявили, что актуальность темы противоракетной обороны между России и США возрастает, сторонам пора начать по ней предметный разговор.

Власти РФ неоднократно высказывали обеспокоенность планами США разместить элементы ПРО в Восточной Европе. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что они "ни в коей мере не соразмерны с теми угрозами, которые изначально заявлялись американцами в качестве причин создания ЕвроПРО".