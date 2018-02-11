МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Россия готова искать пути налаживания отношений с США, но на равноправной основе, а не в формате одностороннего "покаяния", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Когда нас призывают "творчески" искать пути выхода из этого состояния (отношений РФ и США), могу ответственно сказать, что мы такие поиски вели, ведем и будем продолжать вести. Мы не раз предлагали конкретные вещи нашим американским партнёрам, в рамках моих регулярных контактов с (госсекретарем США) Рексом Тиллерсоном передавали наши предложения о том, как постепенно отходить от этой опасной и достаточно глупой черты. В большинстве случаев мы не получаем взаимной реакции", — заявил Лавров в интервью телеканалу " Россия-1 ".

По его словам, при этом есть "позитивные исключения" в нынешних двусторонних отношениях. К ним министр отнес работу над обеспечением дополнений Договора о дальнейшем сокращении стратегических наступательных вооружений, работу в Сирии по линии военных по предотвращению непреднамеренных инцидентов, в целом по сирийскому урегулированию. Кроме того, он выразил удовлетворение тем, что наладился диалог между представителями России и США по Украине Владиславом Сурковым и Куртом Волкером, назвав результат последней их встречи "небезнадеженым".

"Но если говорить о возвращении к "нормальности" наших отношений в целом, здесь мы слышим от американцев только то, что они к этому готовы, но что мы должны сделать первый шаг, должны "покаяться", — заявил Лавров.

По его словам, "это уже система" — аналогичного подхода придерживается Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА), обвиняющее Россию в якобы создании системы употребления допинга атлетами. Министр пояснил, что Россию призывают "покаяться" в ошибках, после чего западные страны "великодушно согласятся постепенно возвращаться к "нормальности".

"Но они абсолютно отказываются принимать объективную данность, что не бывает ситуации, в которой только одна сторона делает ошибку, а они абсолютно безгрешны. Не хочу сказать, что мы безгрешны. Но мы постоянно, в любой обстановке, связанной с кризисным развитием, предлагаем конкретные выходы из тупиков", — добавил Лавров.

Он отметил, что Россия открыта к любым форматам, которые американцы готовы задействовать для налаживания диалога, но "исключительно на основе равноправия и без предварительных условий в духе "вы покайтесь за вмешательство в наши внутренние дела и выборы, а потом мы будем начинать".