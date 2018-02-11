В МИД назвали действия США в отношении Ирана дискриминацией

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. В действиях США в отношении Ирана просматривается дискриминационный, неоправданно придирчивый подход, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

В интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия-1" Лавров обратил внимание на то, что Иран далеко не единственная страна, которая развивает программу баллистических ракет.

"Есть и другие страны в регионе с такими программами. Надо смотреть в комплексе. Едва ли оправдано смешивать ядерные дела с правами человека и ставить на повестку дня вопрос о том, что Иран должен прекратить делать те или иные шаги в регионе", — отметил Лавров.

"Мне кажется, за этими действиями США просматривается откровенно дискриминационный, предвзятый, неоправданно придирчивый подход", — полагает министр.

Глава МИД РФ напомнил, что Россия неоднократно предлагала альтернативу. "Она заключается в том, чтобы начать "наводить мосты" между арабскими странами Персидского залива и Ираном. Как в свое время начинался общеевропейский "Хельсинский процесс" – процесс укрепления доверия и безопасности, точно так же в районе Персидского залива с участием арабов и Ирана, с привлечением, скажем, пяти постоянных членов СБ ООН, Европейского союза, ООН как таковой в лице ее Генерального секретаря, Лиги арабских государств провести конференцию, совещание (как угодно можно назвать), начав с самого простого – укрепления доверия через обмен информацией, обеспечение транспарентности военной деятельности", — сказал Лавров.

Потом можно проводить какие-либо совместные мероприятия, посещения военных объектов, приглашать на учения друг друга, продолжил он.

"Это достаточно очевидная вещь. Но, к моему огромному сожалению, многие годы эта инициатива не может быть реализована, потому что сохраняется очень большая предвзятость по отношению к Тегерану, да и в отношениях между Ираном и арабами есть целый ряд проблем, на которые ссылаются наши партнеры, заявляя, что пока не время созывать такую конференцию", — пояснил глава МИД.

Однако, по его мнению, эти проблемы никуда не уйдут, если не начнется разговор. "Так что мы будем продолжать продвигать эту инициативу, естественно, при понимании, что все заинтересованные стороны будут готовы на такую конференцию", — заключил он.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Нынешняя администрация США жестко критикует соглашение и грозит выйти из него, называя документ "худшей сделкой" для США.