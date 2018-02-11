МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Москва не может запретить Вашингтону поставлять что-либо куда-либо, но выводы в связи с передачей Киеву летального оружия будут сделаны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы не можем запретить американцам поставлять что-либо куда-либо, но выводы, конечно, мы будем делать. То, что на это пристально смотрят представители Донецка и Луганска, у которых есть возможности постоять за себя, это тоже объективный факт. Я думаю, что это также нужно иметь в виду", — заявил Лавров в эфире программы "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия-1".

В ходе недавнего визита в США министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что на встрече с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом достиг "полного понимания" в вопросе передачи американского оборонительного летального оружия на Украину. По слова министра, оружие будет передаваться "своевременно и очень продуманно".

Администрация президента США Дональда Трампа в прошлом году одобрила план по предоставлению Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракет Javelin. В частности, США намерены поставить Киеву 35 пусковых установок Javelin.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев рассчитывает получить оружие от США в 2018 году. Замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил РИА Новости, что Россия обеспокоена планирующейся поставкой летальных вооружений на Украину.