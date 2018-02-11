В Сеуле протестующие подожгли флаг КНДР

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Активисты группы консервативного толка в Сеуле подожгли флаг КНДР в ходе акции протеста в районе площадки, где вскоре должно пройти выступление северокорейского ансамбля, передает агентство Ренхап.

По данным полиции, в центре Сеула в воскресенье собрались около 1,3 тысячи человек. Участники акции выступали против участия спортсменов из КНДР в Олимпийских играх в Пхёнчхане в составе единой общекорейской команды и за освобождение из-под стражи экс-президента Южной Кореи Пак Кын Хе, отстраненной от власти в результате импичмента в связи с коррупционным скандалом, отмечает агентство.

На инсценированной сцене протестующие подожгли маски, изображающие северокорейских болельщиков, флаг КНДР и флаг объединенной Кореи. Полиция попыталась потушить пламя из огнетушителей, но встретила сопротивление со стороны участников акции, завязалась борьба, говорится в сообщении.

Позже активисты попытались поджечь изображения первого главы КНДР Ким Ир Сена и действующего северокорейского лидера Ким Чен Ына. Полиции удалось предотвратить инцидент, уточняет агентство.

Одновременно прошла акция сторонников приезда северокорейских спортсменов на Олимпиаду. Группа из примерно 80 человек приветствовала выступление ансамбля из КНДР, выкрикивая лозунги о единстве корейского народа, передает Ренхап. Участники демонстрации несли флаги объединенной Кореи и цветы, символизирующие мир на полуострове.

Перед началом выступления северокорейских исполнителей полиция Сеула усилила меры безопасности в районе проведения мероприятия. В центр города стянуты около 60 отрядов различных подразделений полиции, в общей сложности на улицах дежурят около пяти тысяч сотрудников правоохранительных органов, дополняет агентство.

Северокорейские музыканты, около 140 человек оркестра "Самджиён", прибыли в Южную Корею 6 февраля для гастролей по случаю участия спортсменов КНДР в Олимпиаде в Пхёнчхане. Первый концерт труппы состоялся в городе Каннын в преддверии церемонии открытия Зимних Олимпийских игр 2018 года. Второе выступление состоится в воскресенье в Национальном театре Сеула. Ожидается, что на мероприятии будут присутствовать президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, а также председатель президиума Верховного собрания КНДР Ким Ён Нам и сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Ё Чжон.