В Сеуле протестующие подожгли флаг КНДР

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Активисты группы консервативного толка в Сеуле подожгли флаг КНДР в ходе акции протеста в районе площадки, где вскоре должно пройти выступление северокорейского ансамбля, передает агентство Ренхап.
На инсценированной сцене протестующие подожгли маски, изображающие северокорейских болельщиков, флаг КНДР и флаг объединенной Кореи. Полиция попыталась потушить пламя из огнетушителей, но встретила сопротивление со стороны участников акции, завязалась борьба, говорится в сообщении.
Позже активисты попытались поджечь изображения первого главы КНДР Ким Ир Сена и действующего северокорейского лидера Ким Чен Ына. Полиции удалось предотвратить инцидент, уточняет агентство.
@SenJohnMcCain SKorean protest to @moonriver365, they ban NKorea's event in Seoul, SKoreea police n @TheBlueHouseKR prohibit route to the play place. pic.twitter.com/4TV4yyoIPV— palgye, Jun (@palgye) 11 февраля 2018 г.
Перед началом выступления северокорейских исполнителей полиция Сеула усилила меры безопасности в районе проведения мероприятия. В центр города стянуты около 60 отрядов различных подразделений полиции, в общей сложности на улицах дежурят около пяти тысяч сотрудников правоохранительных органов, дополняет агентство.
Северокорейские музыканты, около 140 человек оркестра "Самджиён", прибыли в Южную Корею 6 февраля для гастролей по случаю участия спортсменов КНДР в Олимпиаде в Пхёнчхане. Первый концерт труппы состоялся в городе Каннын в преддверии церемонии открытия Зимних Олимпийских игр 2018 года. Второе выступление состоится в воскресенье в Национальном театре Сеула. Ожидается, что на мероприятии будут присутствовать президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, а также председатель президиума Верховного собрания КНДР Ким Ён Нам и сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Ё Чжон.