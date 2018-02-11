Британских акушерок просят не называть беременных "она" и "роженица"

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. В Великобритании среднему медицинскому персоналу в роддомах рекомендовали отказаться от ряда выражений наподобие "большой малыш" или "хорошая девочка", потому что они могут обидеть рожениц. Такие советы опубликовал British Medical Journal.

В качестве альтернативы авторы советуют использовать "здоровый малыш" и "вы хорошо справляетесь". Вместо "родильной палаты" предлагают говорить "родильная комната".

Помимо этого, врачам и акушеркам настоятельно рекомендуется избегать слов "она", "первородящая", "роженица", в случае если речь идет о конкретной пациентке, и вместо этого упоминать женщину по имени.

Год назад Британская медицинская ассоциация попросила врачей не называть беременных будущими мамами, так как это может обидеть трансгендеров.