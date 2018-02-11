В Австралии более 130 тысяч домов остались без электричества из-за непогоды

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Более 130 тысяч домов остались без электричества в австралийском штате Квинсленд из-за непогоды в воскресенье, сообщают местные СМИ.

Проливные дожди с грозами и ураганным ветром затронули юго-восточную часть Квинсленда, больше всего пострадала столица штата Брисбен, а также соседний город Логан. Как заявил представитель энергетической компании Energex, сотрудники еще не приступили к ремонту электросетей, так как буря не закончилась.

The Q1 was left smouldering after it was hit by lightning tonight. Photo: James Neville Groom https://t.co/KZpcxUiDP2 #7News pic.twitter.com/gQiTn61Cte — 7 News Gold Coast (@7NewsGoldCoast) 11 февраля 2018 г.

​По данным СМИ, в результате удара молнии один человек получил электротравму. Он был госпитализирован, в настоящий момент угрозы его жизни нет.

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