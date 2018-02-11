Путин и Аббас обсудят вопросы ближневосточного урегулирования

11 мая 2017. Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом государства Палестина Махмудом Аббасом. Архивное фото

11 мая 2017. Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом государства Палестина Махмудом Аббасом. Архивное фото

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и глава Палестины Махмуд Аббас на встрече в Сочи 12 февраля планируют обсудить ближневосточное урегулирование и актуальные вопросы взаимодействия, сообщает пресс-служба Кремля.

"Двенадцатого февраля состоятся переговоры Владимира Путина с президентом Государства Палестина Махмудом Аббасом, который посетит Россию с рабочим визитом. Планируется обменяться мнениями по проблематике ближневосточного урегулирования, а также обсудить актуальные вопросы российско-палестинского взаимодействия в различных областях", — говорится в сообщении.