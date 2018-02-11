Российский вратарь вслепую поймал шайбу в матче НХЛ

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Российский вратарь Андрей Василевский, играющий за команду Tampa Bay Lightning из Тампы, Флорида, провел в матче с Los Angeles Kings потенциальный "сейв года", поймав шайбу не глядя.

Комментаторы матча не скрывали своего восторга, назвав сейв "роскошным", а зрители, посмотревшие повтор, устроили Василевскому стоячую овацию.

"Я был там в 10 рядах от этого сейва, я был в шоке!", — пишет в комментариях к ролику Tampatec.

"Боже, Васи! Ты снова это сделал", — пишет ChernoAlpha 1300.

"Он явно выставил перчатку инстинктивно, не самый яркий сейв, но движение было крутое. В моей коллекции это сейв года", — пишет LacosteSams.

Tampa Bay Lightning в итоге выиграла со счетом 4:3, а российский голкипер был признан лучшим игроком матча.