В Южной Корее из-за снегопада столкнулись почти 30 автомобилей

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Туристический автобус и 26 легковых автомобилей столкнулись на заснеженной автотрассе в Южной Корее, пострадали 13 человек, передает агентство Ренхап со ссылкой на полицию и пожарную службу.
Один пострадавший получил серьезные травмы, остальные — легкие повреждения. Все они были доставлены в больницу.
Полиция считает, что ДТП могло быть вызвано неблагоприятными дорожными условиями, подробности происшествия выясняются. Как отмечает агентство, в районе аварии во второй половине дня шел снегопад, толщина снежного покрова достигла 0,5 сантиметра.