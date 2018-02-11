Танкисты и артиллеристы ЛНР отработают ведение боя в незнакомых условиях

Ситуация в ДНР и ЛНР. Февраль 2018 (91)

Военнослужащий Народной милиции ЛНР на передовой позиции в Донбассе. Архивное фото

Военнослужащий Народной милиции ЛНР на передовой позиции в Донбассе. Архивное фото

ЛУГАНСК, 11 фев — РИА Новости. Танковые и артиллерийские подразделения Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) отработают навыки ведения боя в условиях незнакомой местности, сообщил на брифинге официальный представитель оборонного ведомства республики Андрей Марочко.

"В подразделениях Народной милиции проводятся ежедневные занятия по боевой подготовке. На следующей неделе особое внимание будет уделено подготовке танковых и артиллерийских подразделений", — рассказал Марочко.

Он уточнил, что на полигонах ЛНР отработают приемы и методы ведения боя в условиях незнакомой местности.