Порошенко заявил об успешных испытаниях модернизированного ЗРК

КИЕВ, 11 фев — РИА Новости. На Украине прошли успешные испытания модернизированного зенитно-ракетного комплекса C-125М "Печора", написал Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

Он также рассказал, что государственный концерн "Укроборонпром" готовится к серийной модернизации ЗРК.

Порошенко отметил, что дальняя граница зоны поражения обновленного комплекса составляет более 40 километров, а максимальная высота зоны поражения — 25 километров. При этом украинские специалисты сумели значительно увеличить точность наведения и поражения высокоманевренных целей.

В середине января Порошенко уже сообщал об испытательных пусках ракет из модернизированного ЗРК "Печора".