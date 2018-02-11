Ситуация в ДНР и ЛНР. Февраль 2018 (91)

ДОНЕЦК, 11 фев — РИА Новости. Донецкая фильтровальная станция попала под обстрел, сообщили в воскресенье в пресс-службе компании "Вода Донбасса".

"Сегодня ночью Донецкая фильтровальная станция снова была в зоне обстрелов. Было пробито бетонное ограждение и выбит оконный блок в здании фильтров", — говорится в сообщении компании "Вода Донбасса".

Представитель компании "Вода Донбасса" уточнил РИА Новости, что станция работает в штатном режиме. Во время обстрела сотрудники вынуждены были спускаться в укрытие, никто не пострадал.

Донецкая фильтровальная станция находится в 12 километрах от Донецка на нейтральной территории у линии соприкосновения. Она обеспечивает водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов по обе стороны линии соприкосновения.