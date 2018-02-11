Иран заявил о конце "эпохи безнаказанных ударов" в Сирии

На месте крушения израильского истребителя F-16, участвовавшего в налете на Сирию. 10 февраля 2018

На месте крушения израильского истребителя F-16, участвовавшего в налете на Сирию. 10 февраля 2018

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил об окончании "эпохи безнаказанных ударов" после инцидента на границе Сирии и Израиля, передает агентство Tasnim.

"Сирийский народ в этот раз доказал, что ответит на любой акт агрессии, <…>", — сказал он.

Секретарь совета в очередной раз подчеркнул, что представители армии Ирана присутствуют в Сирии только в качестве советников.

В субботу военные Израиля объявили, что перехватили над Голанскими высотами иранский беспилотник, вторгшийся со стороны Сирии, и в ответ атаковали базу БПЛА в районе Пальмиры. Сирийские ПВО открыли по израильским самолетам зенитный огонь. Один истребитель F-16 потерпел крушение, но был ли он сбит, пока неясно. Его экипаж катапультировался над своей территорией. Сирийские государственные СМИ, в свою очередь, заявили, что системы ПВО страны отразили нападение ВВС Израиля.

Позже израильская авиация совершила еще один налет, по итогам которого отчиталась об уничтожении под Дамаском 12 сирийских и иранских военных объектов, в том числе батарей ПВО. В Сирии обвинили Израиль в агрессии.

В Тегеране сообщения о перехвате иранского беспилотника назвали "смехотворными".