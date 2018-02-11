Канадский журналист поддержал оскорбившего россиян тренера

Олимпийские атлеты из России на церемонии открытия XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане

Олимпийские атлеты из России на церемонии открытия XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Оскорбивший российских спортсменов тренер олимпийской сборной Канады в целом поступил правильно, заявил журналист Брюс Артур. Такое мнение он выразил в своей колонке для газеты Toronto Star.

Ранее глава российской делегации на Олимпиаде в Пхёнчхане, вице-президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что один из канадских тренеров грубо отозвался о национальной сборной, заявив, что россиянам нечего делать на Играх. После этого представитель канадской делегации извинился за поведение наставника спортсменов.

По мнению Артура, в России существует государственная поддержка допинга, из-за чего ее спортсмены приехали на Олимпиаду "в качестве изгоя". Журналист отметил, что если перепалка действительно была, значит, она касалась допинговой темы.

"Если канадец сказал русскому тренеру, что то, что делала его страна — постыдно, что это предательство, что это неправильно, благослови Бог этого анонимного канадца", — резюмировал Артур.

Исполком МОК 5 декабря принял решение допустить российских спортсменов до Игр-2018 в нейтральном статусе под олимпийским флагом.

Решение было принято на основе выводов специальных комиссий, которые подтвердили "системные манипуляции с допингом во время Олимпиады в Сочи". В то же время российские власти неоднократно заявляли об отсутствии в стране господдержки применения допинга в спорте.