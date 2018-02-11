Жертвами атаки боевиков на армейский лагерь в Индии стали шесть человек

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 фев — РИА Новости. По меньшей мере шесть человек погибли в результате нападения боевиков на армейский лагерь в штате Джамму и Кашмир на севере Индии, сообщила в воскресенье местная полиция.

Инцидент произошел в ночь на субботу. Как стало известно ранее, группа вооруженных боевиков, принадлежавших к террористической группировке "Джаиш-е-Мухаммед" ("Армия пророка Мухаммеда"), атаковала лагерь в районе Сунджаван, обстреляв его из автоматического оружия и бросив несколько гранат. Вскоре после этого нападавшие скрылись. Военные начали преследование и, установив местоположение нападавших, приступили к зачистке местности.

Согласно подтвержденным данным, среди погибших — пятеро индийских военнослужащих и один мирный житель. В полиции также информировали, что все четверо нападавших были окружены и уничтожены.

Вчерашнее нападение "Джаиш-е-Мухаммед" стало первой крупной атакой этой группировки в Индии, совершенной с начала 2018 года.

Группировка "Джаиш-е-Мухаммад" является одной из более чем десяти действующих в индийском штате Джамму и Кашмир сепаратистских группировок исламистского толка, которые борются за независимость штата от Индии или за его присоединение к соседнему Пакистану. При этом считается, что группировка базируется на контролируемой Пакистаном части Кашмира, совершая регулярные вылазки в индийский штат.