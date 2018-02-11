В Госдуме заявили о необходимости обдумать идею продажи С-400 США

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Возможность продажи Россией ЗРК С-400 США требует глубокого осмысления, но РФ готова к обоюдовыгодному сотрудничеству и с США, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин ("Единая Россия").

Ранее гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов в интервью газете Washington Post допустил возможность продажи США российских ЗРК С-400, "если они захотят".

"Требует, конечно, серьезного осмысления возможность продажи (Россией — ред.) комплекса С-400 Соединенным Штатам Америки", — сказал Швыткин РИА Новости.

Парламентарий подчеркнул, что он "пока бы с серьезной долей осторожности отнесся к возможным договорам о поставках Соединенным Штатам Америки комплекса С-400". "С-400, мы понимаем, что (это) один из передовых видов вооружений, один из. (А) сегодня Соединенные Штаты Америки, нужно прямо сказать, проводят недружественную политику в отношении нашего государства и наших союзников", — объяснил свою позицию депутат.

"Если рассматривать с другой стороны,… мы всегда готовы к сотрудничеству на обоюдовыгодных условиях с кем бы то ни было, кроме "Исламского государства", запрещенного в России, и подобных организаций. В том числе, и с Соединенными Штатами Америки мы готовы к обоюдовыгодному сотрудничеству", — заключил Швыткин.

С-400 "Триумф" — новейшая зенитная ракетная система большой дальности. Предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, а также может применяться против наземных объектов. Дальность действия С-400 достигает 400 километров, она способна уничтожать цели на высоте до 30 километров. На вооружении российской армии с 2007 года.