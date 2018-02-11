Иностранные инструкторы готовят силовиков к ведению боев, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 11 фев — РИА Новости. Оперативное командование самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет о готовящемся проведении украинскими силовиками занятий по подготовке к ведению боевых действий в городских условиях, занятия проводятся иностранными инструкторами, сказал журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"Отмечается прибытие в Артемовск иностранных инструкторов, под руководством которых планируется проведение занятий с личным составом 54 отдельной механизированной бригады по ведению боевых действий в городских условиях, а также полной зачистке населенных пунктов", — сказал он.