В ДНР сообщили о ранении ополченца при обстреле со стороны силовиков

ДОНЕЦК, 11 фев — РИА Новости. Один ополченец получил ранение в результате ведения боевых действий на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики за минувшие сутки, сказал журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"К сожалению, прошедшие сутки не прошли без потерь. В результате минометного обстрела тяжелое ранение получил военнослужащий ДНР", — сказал он.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.