Вертолетоносцы "Мистраль" участвуют в операции против боевиков в Египте

КАИР, 11 фев — РИА Новости, Маргарита Кислова. Вертолетоносцы "Мистраль", которые Египет купил у Франции, принимают участие в масштабной антитеррористической операции, развернутой на севере и в центральной части Синайского полуострова, говорится в распространенном заявлении ВС Египта.
"Военно-морские силы продолжили выполнение своих запланированных задач по высадке специальных военно-морских подразделений с вертолетоносца "Мистраль" для проведения операций по зачистке побережья (Средиземного моря) в районе эль-Ариша (север Синайского полуострова)", — говорится в заявлении.
В 2015 году Египет купил у Франции два ранее построенных для России вертолетоносца "Мистраль". Корабли были поставлены Египту в 2016 году.