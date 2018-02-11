Вертолетоносцы "Мистраль" участвуют в операции против боевиков в Египте

КАИР, 11 фев — РИА Новости, Маргарита Кислова. Вертолетоносцы "Мистраль", которые Египет купил у Франции, принимают участие в масштабной антитеррористической операции, развернутой на севере и в центральной части Синайского полуострова, говорится в распространенном заявлении ВС Египта.

Операция началась в минувшую пятницу. К настоящему моменту ликвидированы 16 террористов, арестованы четверо участников незаконных бандформирований, еще более тридцати подозреваемых задержаны, военные нанесли удары по 66 объектам, которые использовали террористы.

"Военно-морские силы продолжили выполнение своих запланированных задач по высадке специальных военно-морских подразделений с вертолетоносца "Мистраль" для проведения операций по зачистке побережья (Средиземного моря) в районе эль-Ариша (север Синайского полуострова)", — говорится в заявлении.

В 2015 году Египет купил у Франции два ранее построенных для России вертолетоносца "Мистраль". Корабли были поставлены Египту в 2016 году.