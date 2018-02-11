В Киеве мужчина открыл огонь по посетителям кафе

КИЕВ, 11 фев — РИА Новости. Полиция Киева выясняет обстоятельства стрельбы в Соломенском районе в ходе конфликта около кафе, где пострадали три человека, сообщает пресс-служба ведомства в воскресенье.

Происшествие произошло накануне вечером.

"Предварительно установлено, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения стрелял в сторону посетителей кафе, которые находились на улице. Трое пострадавших получили ушибы, от госпитализации отказались", — говорится в сообщении полиции.

Предварительно правоохранители установили, что 33-летний злоумышленник поссорился со своей женой, потом достал пистолет и начал стрелять в сторону посетителей кафе.

Мужчину задержали, но он не смог объяснить своих действий, поскольку находился в состоянии алкогольного опьянения. Полиция осмотрела место происшествия и изъяла семь гильз.