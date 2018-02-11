В Узбекистане в частном доме произошел хлопок газа, есть жертвы

ТАШКЕНТ, 11 фев — РИА Новости. Вспышка газа в частном доме привела к гибели людей в воскресенье в Самаркандской области Узбекистана, число жертв устанавливается, сообщает пресс-служба МЧС республики.

"Одиннадцатого февраля в 5.40 (3.40 мск) в частном доме Пастдаргамского района Самаркандской области произошла вспышка газовоздушной смеси, повлекшая обрушение части второго этажа дома. Имеются погибшие и пострадавшие", — говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства РИА Новости заявили, что количество жертв и пострадавших уточняется.

По данным МЧС, предполагаемая причина вспышки — нарушение правил эксплуатации газа.

"На месте происшествия под руководством хокимията (администрации — ред.) области организованы мероприятия по ликвидации последствий ЧС с привлечением сил и средств УВД, МЧС, облздрава", — добавили в министерстве.