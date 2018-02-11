В Узбекистане в частном доме произошел хлопок газа, есть жертвы

ТАШКЕНТ, 11 фев — РИА Новости. Вспышка газа в частном доме привела к гибели людей в воскресенье в Самаркандской области Узбекистана, число жертв устанавливается, сообщает пресс-служба МЧС республики.
В пресс-службе ведомства РИА Новости заявили, что количество жертв и пострадавших уточняется.
По данным МЧС, предполагаемая причина вспышки — нарушение правил эксплуатации газа.
"На месте происшествия под руководством хокимията (администрации — ред.) области организованы мероприятия по ликвидации последствий ЧС с привлечением сил и средств УВД, МЧС, облздрава", — добавили в министерстве.