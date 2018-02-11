РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Стали известны подробности переговоров делегации КНДР с главой Южной Кореи

Сюжет:
Обострение ситуации на Корейском полуострове (2443)
11:1411.02.2018
014210
© REUTERS / YonhapПрезидент Южной Кореи Мун Чжэ Ин провел встречу с делегацией из Северной Кореи. 10 февраля 2018Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин провел встречу с делегацией из Северной Кореи. 10 февраля 2018
© REUTERS / Yonhap

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Северокорейское Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) охарактеризовало атмосферу на прошедших в субботу переговорах высокопоставленной делегации КНДР с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином как "деловую, но теплую".

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и сестра Ким Чен Ына Ким Ё Чжон с делегацией из Северной Кореи. 10 февраля 2018
© AFP 2018 / Yonhap
Лидер КНДР пригласил президента Южной Кореи в Пхеньян

"После того, как было передано письмо (от лидера КНДР Ким Чен Ына в адрес президента Мун Чжэ Ина — ред.), наша делегация провела искренний и открытый разговор с южнокорейской стороной о проблемах межкорейских отношений", — отмечается в статье агентства.

"Переговоры прошли в деловой, но теплой атмосфере", — говорится в статье.

Как сообщает ЦТАК, глава северокорейской делегации, председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Нам поздравил южнокорейского президента с открытием Олимпиады и поблагодарил его за возможность провести встречу.

"Товарищ Ким Ён Нам отметил, что если взять на себя решимость и смелость, проявить твердое намерение открыть новый золотой век в межкорейских отношениях, можно продвигать объединенное будущее, легко преодолевая непредвиденные трудности и тупики", — передает агентство.

По данным ЦТАК, "президент Мун Чжэ Ин заявил, что этот визит северокорейской делегации стал импульсом для восстановления межкорейских отношений и мира на Корейском полуострове". Южнокорейский лидер также поблагодарил лидера КНДР Ким Чен Ына за его письмо и предпринятые шаги для отправки делегации на Олимпиаду.

Мужчина с нейтральный флагом Северной и Южной Кореи. 2003 год
© AFP 2018 / Choi Jae-Ku
КНДР — Южной Корее: объединимся, если прогоните США

В субботу прошла встреча президента Южной Кореи и северокорейской делегации, прибывшей в страну на открытие Олимпийских игр в Пхенчхане. Делегацию возглавили формальный глава КНДР — председатель президиума Верховного собрания КНДР Ким Ён Нам и Ким Ё Чжон — сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, назначенная спецпосланником для визита. Стороны выразили общее желание сохранить атмосферу мира и примирения на Корейском полуострове, которая началась с Олимпиады в Пхенчхане, и активизировать сотрудничество и диалог Севера и Юга.

Ким Ё Чжон также сообщила Мун Чжэ Ину, что северокорейский лидер приглашает южнокорейского президента посетить Пхеньян. Администрация Южной Кореи позже заявила, что Мун Чжэ Ин может посетить КНДР, если для этого будут "созданы условия".

© REUTERS / YonhapСестра лидера КНДР Ким Ё Чжон и премьер-министр Южной Кореи Ли Нак Ён во время встречи в Сеуле. 11 февраля 2018
© REUTERS / Yonhap
Сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон и премьер-министр Южной Кореи Ли Нак Ён во время встречи в Сеуле. 11 февраля 2018
Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена