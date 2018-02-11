Стали известны подробности переговоров делегации КНДР с главой Южной Кореи

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Северокорейское Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) охарактеризовало атмосферу на прошедших в субботу переговорах высокопоставленной делегации КНДР с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином как "деловую, но теплую".

"После того, как было передано письмо (от лидера КНДР Ким Чен Ына в адрес президента Мун Чжэ Ина — ред.), наша делегация провела искренний и открытый разговор с южнокорейской стороной о проблемах межкорейских отношений", — отмечается в статье агентства.

"Переговоры прошли в деловой, но теплой атмосфере", — говорится в статье.

Как сообщает ЦТАК, глава северокорейской делегации, председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Нам поздравил южнокорейского президента с открытием Олимпиады и поблагодарил его за возможность провести встречу.

"Товарищ Ким Ён Нам отметил, что если взять на себя решимость и смелость, проявить твердое намерение открыть новый золотой век в межкорейских отношениях, можно продвигать объединенное будущее, легко преодолевая непредвиденные трудности и тупики", — передает агентство.

По данным ЦТАК, "президент Мун Чжэ Ин заявил, что этот визит северокорейской делегации стал импульсом для восстановления межкорейских отношений и мира на Корейском полуострове". Южнокорейский лидер также поблагодарил лидера КНДР Ким Чен Ына за его письмо и предпринятые шаги для отправки делегации на Олимпиаду.

В субботу прошла встреча президента Южной Кореи и северокорейской делегации, прибывшей в страну на открытие Олимпийских игр в Пхенчхане. Делегацию возглавили формальный глава КНДР — председатель президиума Верховного собрания КНДР Ким Ён Нам и Ким Ё Чжон — сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, назначенная спецпосланником для визита. Стороны выразили общее желание сохранить атмосферу мира и примирения на Корейском полуострове, которая началась с Олимпиады в Пхенчхане, и активизировать сотрудничество и диалог Севера и Юга.

Ким Ё Чжон также сообщила Мун Чжэ Ину, что северокорейский лидер приглашает южнокорейского президента посетить Пхеньян. Администрация Южной Кореи позже заявила, что Мун Чжэ Ин может посетить КНДР, если для этого будут "созданы условия".