МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Жители Колорадо Таннер Бродвелл и Никки Уолш потеряли все, чем владели, отправившись в путешествие на лодке, которая затонула на следующий же день. Их историю опубликовала газета Tampa Bay Times.

Бродвеллу 26 лет, Уолш 24. Оба рассказывают, что очень устали от жизни, в которой им приходилось "заставлять людей делать то, чего они не хотят" (Бродвелл занимался продажами. — Прим. ред.).

Couple who sold everything to sail around the world lost it all when their boat sank after just two days at sea

Tanner Broadwell, 26, and Nikki Walsh, 24, have just £60 left after their vessel they had used all their funds to buy capsized at sea off the coast of Florida pic.twitter.com/MMBvhJ90y2 — Spaceman Reporter (@beatlesjad) February 10, 2018

​Тогда они стали копить деньги. Два года они планировали путешествие и в итоге все-таки решились на серьезный шаг. Они продали все, что у них было, включая спортивный автомобиль Бродвелла, и купили лодку. Опыта управления судном у них не было, однако отец Бродвелла тренировал их, курсируя на яхте вдоль Мексиканского залива.

В мае они переехали во Флориду и обосновались на местной стоянке для яхт, где продолжили подготовку к путешествию. Во вторник шестого февраля они наконец покинули бухту, чтобы исполнить свою мечту.

Однако в среду вечером их лодка наткнулась на что-то под водой и пошла ко дну неподалеку от популярной среди туристов рыбацкой деревни. Бродвелл и Уолш успели забрать карты социального обеспечения, немного наличных денег, документы, телефон и двухлетнего мопса Реми.

У пары сейчас нет ни дома, ни работы, ни накоплений. Застрахована лодка не была. "Я продал все, чтобы это сделать. И я потерял все за 20 минут", — говорит Бродвелл.

New post (Couple who quit jobs to sail the world lose everything as boat sinks two days in) has been published on BangkokJack — https://t.co/2z3Opv2bRv pic.twitter.com/64ClKPFC9c — Hanoi Jack (@HanoiJackNews) February 11, 2018

​На ночь они остановились в дешевом мотеле, а в четверг утром к ним "откуда ни возьмись" стали приезжать люди и предлагать свою помощь.

Сейчас молодые люди могут рассчитывать только на семью и друзей. Они еще не решили, что им делать дальше, однако Бродвелл утверждает, что не намерен оставлять мечту. "Я не собираюсь сдаваться сейчас. Я достану другую лодку. Мы не можем просто отказаться от нашей цели", — заявил он.