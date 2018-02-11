МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Жители Колорадо Таннер Бродвелл и Никки Уолш потеряли все, чем владели, отправившись в путешествие на лодке, которая затонула на следующий же день. Их историю опубликовала газета Tampa Bay Times.
Бродвеллу 26 лет, Уолш 24. Оба рассказывают, что очень устали от жизни, в которой им приходилось "заставлять людей делать то, чего они не хотят" (Бродвелл занимался продажами. — Прим. ред.).
Couple who sold everything to sail around the world lost it all when their boat sank after just two days at sea— Spaceman Reporter (@beatlesjad) February 10, 2018
Tanner Broadwell, 26, and Nikki Walsh, 24, have just £60 left after their vessel they had used all their funds to buy capsized at sea off the coast of Florida pic.twitter.com/MMBvhJ90y2
Тогда они стали копить деньги. Два года они планировали путешествие и в итоге все-таки решились на серьезный шаг. Они продали все, что у них было, включая спортивный автомобиль Бродвелла, и купили лодку. Опыта управления судном у них не было, однако отец Бродвелла тренировал их, курсируя на яхте вдоль Мексиканского залива.
В мае они переехали во Флориду и обосновались на местной стоянке для яхт, где продолжили подготовку к путешествию. Во вторник шестого февраля они наконец покинули бухту, чтобы исполнить свою мечту.
Однако в среду вечером их лодка наткнулась на что-то под водой и пошла ко дну неподалеку от популярной среди туристов рыбацкой деревни. Бродвелл и Уолш успели забрать карты социального обеспечения, немного наличных денег, документы, телефон и двухлетнего мопса Реми.
У пары сейчас нет ни дома, ни работы, ни накоплений. Застрахована лодка не была. "Я продал все, чтобы это сделать. И я потерял все за 20 минут", — говорит Бродвелл.
New post (Couple who quit jobs to sail the world lose everything as boat sinks two days in) has been published on BangkokJack — https://t.co/2z3Opv2bRv pic.twitter.com/64ClKPFC9c— Hanoi Jack (@HanoiJackNews) February 11, 2018
На ночь они остановились в дешевом мотеле, а в четверг утром к ним "откуда ни возьмись" стали приезжать люди и предлагать свою помощь.
Сейчас молодые люди могут рассчитывать только на семью и друзей. Они еще не решили, что им делать дальше, однако Бродвелл утверждает, что не намерен оставлять мечту. "Я не собираюсь сдаваться сейчас. Я достану другую лодку. Мы не можем просто отказаться от нашей цели", — заявил он.