В ЛНР заявили, что ВСУ за сутки дважды обстреляли территорию республики

Ситуация в ДНР и ЛНР. Февраль 2018 (86)

Военнослужащий Народной милиции ЛНР на передовой позиции в Донбассе. Архивное фото

Военнослужащий Народной милиции ЛНР на передовой позиции в Донбассе. Архивное фото

ЛУГАНСК, 11 фев — РИА Новости. Украинские силовики за сутки два раза обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

"За сутки украинские силовики два раза нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 120 и 82 миллиметра, автоматические гранатометы станковые и стрелковое оружие", — сообщили в пресс-службе.

По данным ведомства, обстрелам подверглись позиции ЛНР в районе населенных пунктов Калиновка и Нижнее Лозовое. Уточняется, что по территории республики было выпущено 28 мин.

"По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения нет", — уточнили в пресс-службе.