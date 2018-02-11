ЛУГАНСК, 11 фев — РИА Новости. Украинские силовики за сутки два раза обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
"За сутки украинские силовики два раза нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 120 и 82 миллиметра, автоматические гранатометы станковые и стрелковое оружие", — сообщили в пресс-службе.
По данным ведомства, обстрелам подверглись позиции ЛНР в районе населенных пунктов Калиновка и Нижнее Лозовое. Уточняется, что по территории республики было выпущено 28 мин.
"По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения нет", — уточнили в пресс-службе.