В Боливии на карнавале прогремел взрыв

МЕХИКО, 11 фев — РИА Новости. Не менее шести человек погибли и 28 получили ранения в субботу в результате взрыва во время карнавала в боливийском городе Оруро.написал в своем микроблоге в Twitter президент Боливии Эво Моралес.
По предварительным данным местной полиции, мог взорваться газовый баллон в уличной палатке с едой. Раскаленное масло со сковороды попало на газовый шланг, расплавило его, после чего произошли утечка и взрыв.
Среди погибших — четыре ребенка. Пострадавшие доставлены в госпитали.