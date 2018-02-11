В Гонконге арестовали водителя автобуса после крупного ДТП

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Полиция Гонконга арестовала водителя автобуса, из-за неосторожной езды которого произошло крупное ДТП и погибли 19 человек, сообщается в пресс-релизе полиции.

Инцидент произошел в субботу вечером на севере Гонконга. Водитель двухэтажного автобуса потерял контроль над транспортным средством, после чего то опрокинулось на бок.

"Тридцатилетний водитель автобуса был арестован за опасное вождение, которое повлекло смерть и тяжелые телесные повреждения. Он остается под стражей для дальнейшего допроса", — говорится в заявлении полиции.

По обновленным данным, число раненых возросло до 65 человек. Все они были немедленно доставлены в больницы. Ранее сообщалось о 60 пострадавших.