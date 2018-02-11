Американец напал на медведя, чтобы спасти своего щенка

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. В США мужчина спас своего щенка от медведя, который напал на домашнего питомца во время прогулки в лесу, пишет Bangor Daily News.
Американец утверждает, что медведь свалил его на землю после того как мужчина засунул палец прямо в глаз медведю. Затем, как утверждает житель штата Мэн, животное не стало нападать на него, а сбежало с места инцидента.
После случившегося Грей доставил своего питомца к ветеринару, который подтвердил, что раны на теле щенка возникли в результате "атаки большого животного".
Мужчина рассказал, что сейчас щенок идет на поправку. Сам Грей отделался исключительно царапинами и синяками.