Чемезов рассказал, что может привести к новой гонке вооружений

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Обновленная ядерная доктрина США может привести к новой гонке вооружений, заявил гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов в интервью газете Washington Post.

Говоря о том, в какую сторону движутся отношения США и России в целом, Чемезов отметил, что скорейшее налаживание нормальных взаимосвязей между двумя странами будет благоприятно для всего мира.

"Чем теснее отношения между Россией и Америкой, тем больше вооружений будет сокращено — прежде всего, ядерных. Но что мы видим сейчас? США принимают новую программу. Это не приведет к улучшению ситуации в мире", — пояснил он.

Журналист издания спросил Чемезова, к чему же это приведет. "Это приведет к новой гонке вооружений, потому что нам придется делать то же, что делают американцы", — ответил он.

Особого оптимизма он не выразил и насчет договора СНВ-3 (в американском варианте New START), заключенного между Москвой и Вашингтоном.

"Пока не установятся доверительные отношения, как мы можем говорить о дальнейших переговорах о сокращении вооружений, если мы не доверяем другу?" — отметил Чемезов.

В начале февраля Пентагон обнародовал ядерную доктрину США, в которой уделил большое внимание развитию российских ядерных сил. Среди других потенциальных угроз в Пентагоне назвали КНДР, Иран и Китай.

Пентагон объявил, что усилия США будут направлены на разработку ядерных боезарядов малой мощности. Кроме того, в доктрине говорится, что США продолжат тратить средства на модернизацию ядерных сил и развитие элементов "ядерной триады" (межконтинентальные ракеты, стратегические подводные лодки и бомбардировщики).

США заявили, что в целом выступают за сокращение ядерного оружия, но раскритиковали предложенный в ООН договор о его полном запрещении как не отвечающий нынешней повестке дня.