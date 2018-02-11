СМИ рассказали, как русские придут к власти в Латвии

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Колумнист Sputnik Latvija рассказал, как латвийский закон о постепенном переводе школ на обучение только на латышском языке поможет русским прийти к власти в стране.

По мнению журналиста, после отмены билингвального образования родители предпочтут отдавать своих детей в школы, где латышский преподают носители языка. Однако это не помешает детям разговаривать на русском в коридорах на перемене. Кроме того, автор подметил, что в Латвии при появлении в садике русского ребенка все дети начинают говорить по-русски, что объясняется особенностями национального менталитета.

Колумнист отмечает, что русских в Латвии от политической деятельности удерживает именно не очень высокое знание латышского. С новым законом в латвийскую политику через 10-20 лет придет новое поколение русских, прекрасно владеющих латышским. Они, по мнению автора, смогут пробиться в Сейм, а затем — в правительство. С другой стороны, латышская молодежь будет стараться уехать в Западную Европу.

Автор вспоминает пример президента Латвии Раймондса Вейониса, родившегося в Псковской области. Сообщается, что биографы сомневаются в том, какой язык лидер страны выучил первым — русский или латышский. Также колумнист подчеркнул успех рижского мэра Нила Ушакова, который, будучи русским, прекрасно владеет латышским языком и получает голоса как от русской диаспоры латвийской столицы, так и от живущих в ней латышей.

Подводя итоги, журналист сравнивает автора законопроекта Карлиса Шадурскиса с буглаковским Воландом за то, что он, "желая русскоязычным зла, все-таки сотворит добро".