МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Научно-исследовательское управление ВМС США получило в конце января беспилотное судно, способное отслеживать бесшумные подводные лодки, пишет National Interest.
Военные полагают, что "Морской охотник" может стать первым образцом в новом классе судов, способных преодолевать огромные расстояния без единого члена экипажа на борту. По мнению экспертов, относительная дешевизна в эксплуатации по сравнению с традиционными эскадренными миноносцами является одним из преимуществ "Морского охотника". Ежедневное обслуживание беспилотного корабля обойдется ВМС США в 15-20 тысяч долларов, в то время как эскадренный миноносец требует ежедневных затрат в размере 700 тысяч долларов.
По мнению экспертов, "Морской охотник" может быть принят на вооружение ВМС США уже в этом году. Кроме того, в декабре прошлого года американский флот заключил контракт на создание еще одного беспилотного корабля под предварительным названием "Морской охотник-2".