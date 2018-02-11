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ЦРУ отрицает выплату 100 тысяч долларов "русскому информатору"

00:4311.02.2018
(обновлено: 00:52 11.02.2018)
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© AFP 2018 / Saul LoebЗдание ЦРУ в Вирджинии. Архивное фотоЗдание ЦРУ в Вирджинии. Архивное фото
© AFP 2018 / Saul Loeb

ВАШИНГТОН, 11 фев — РИА Новости, Алексей Богдановский. Центральное разведывательное управление США опровергает статьи журналиста New York Times Мэтью Розенберга и журналиста Intercept Джеймса Райзена, в которых утверждалось, что спецслужбы США заплатили 100 тысяч долларов некоему "русскому информатору" за непроверенную информацию, заявила РИА Новости представитель ведомства Николь де Хэй.

Полицейский на территории Агентства национальной безопасности США. Архивное фото
© AP Photo / Andrew Harnik
СМИ: США заплатили россиянину $100 тысяч, пытаясь вернуть свое кибероружие
"Люди, которых надули в действительности, — это Джеймс Райзен и Мэтт Розенберг. Вымышленная история, будто у ЦРУ выманили 100 тысяч долларов, является абсолютной неправдой", — заявила де Хэй.

Газета New York Times со ссылкой на источники в американских и европейских спецслужбах сообщала, что американские разведчики собирались заплатить 1 миллион долларов россиянину, который обещал вернуть украденное у спецслужб США кибероружие и предоставить компромат на президента США Дональда Трампа.

По данным издания, агенты разведки ясно дали понять россиянину, что не хотят получать компромат на президента, однако он настоял на этой части сделки. Как пишет газета, американские разведчики встречались с неизвестным в маленьких городах Германии, передавали информацию через пятизвездочные отели Берлина и даже через официальный аккаунт Агентства национальной безопасности (АНБ) в Twitter. Через несколько месяцев секретных переговоров агенты американских спецслужб доставили первый платеж в 100 тысяч долларов наличными, упакованными в чемодан, в номер гостиницы в Берлине, сообщала газета.

Упоминаемый собеседник американских разведчиков так и не вернул спецслужбам похищенное хакерами программное обеспечение. Как сообщается, вместо кибероружия россиянин передал агентам "непроверенную и, предположительно, сфабрикованную информацию" о Дональде Трампе и других лицах, включая данные банковских счетов, электронную переписку и "данные российской разведки".

Американские секретные службы разорвали сделку с россиянином, поскольку опасались, что это могла быть операция российских спецслужб по вмешательству в работу американского правительства. Кроме того, агентов беспокоило, что огласка договоренностей по покупке данных могла бы привести к политическому кризису в Вашингтоне. Позднее американские и европейские спецслужбы заявили россиянину, что он будет арестован, если вернется в Западную Европу.

Оружие. Архивное фото
© AFP 2018 / Shah Marai
Эксперт рассказал, как СССР собирал информацию об американском оружии
Ранее сообщалось, что группа хакеров ShadowBrokers объявила о хищении кибероружия у Equation Group — разветвленной группы хакеров, предположительно, связанной с АНБ. Похищенные ShadowBrokers данные частично были выложены в интернет. Специалисты отмечали, что эти программы позволяют красть данные и применяются при атаках против крупных компаний. Как отмечала газета New York Times, АНБ использовала вредоносные программы для проникновения в устройства и сети по всему миру, их кража привела к "катастрофическим последствиям" для агентства.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее говорил журналистам, что сообщения о имеющейся у Москвы компрометирующей информации на Трампа являются фабрикацией.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей Трампа с Россией, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в конгрессе США. Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы "абсолютно голословными".

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