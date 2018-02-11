Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью полицейских в Огайо

ВАШИНГТОН, 11 фев — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью полицейских в Огайо.

"Молюсь и соболезную двум полицейским офицерам, их семьям и всем в Уэстервилле", — написал Трамп в Twitter.

Двое полицейских погибли при исполнении служебных обязанностей в американском штате Огайо, сообщил ранее муниципалитет города Уэстервилль.

Ранее местный телеканал Fox 28 сообщил, что полиция приехала на звонок в экстренную службу, произошла перестрелка с подозреваемым. Подозреваемый был ранен и взят под стражу. Другие подробности пока неизвестны.