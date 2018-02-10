Саакашвили рассказал о грядущей депортации

МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Иммиграционная служба Украины приняла решение депортировать бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в Польшу. Об этом политик заявил в ходе интервью грузинскому телеканалу "Рустави 2".

"Прокуратура Украины заявила, что меня не стали задерживать, чтобы я мог подготовиться к депортации из страны", — пояснил он.

Саакашвили добавил, что его экстрадиция в Грузию может привести к массовым протестам. Он напомнил, что во время его задержания на Украине на улицы вышли около 60 тысяч человек.

Накануне адвокат бывшего президента Грузии Руслан Чернолуцкий заявил, что политик находится на Украине легально, оснований для его выдворения нет. По его словам, до завершения рассмотрения в Верховном суде жалобы Саакашвили на отказ предоставить ему статус лица, нуждающегося в дополнительной защите, его нельзя выдворить из страны.

Ранее миграционная служба отклонила запрос Саакашвили на предоставление статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите. Суд признал это решение законным, Саакашвили подал апелляцию. Однако апелляционный суд подтвердил такое решение суда первой инстанции. Защита политика подала кассационную жалобу в Верховный суд Украины на решение судов первой и апелляционной инстанций. Миграционная служба ранее выдала бывшему губернатору документ, временно подтверждающий его легальное пребывание на Украине.

Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента страны Георгия Маргвелашвили в ноябре 2013 года. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила экс-президенту обвинения по нескольким уголовным делам и неоднократно обращалась к украинской стороне с просьбой об экстрадиции Саакашвили.